مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في هجوم مسيّرة لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن مقتل رقيب في وحدة الكوماندوز وإصابة ثلاثة جنود آخرين، جراء انفجار مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله في بلدة يحمر بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وقع الانفجار قرابة الساعة الواحدة والنصف فجرًا، ما دفع الطواقم الطبية للتوجه سريعًا إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، قبل نقل المصابين الثلاثة بواسطة مروحية عسكرية إلى مستشفى “رامبام” في حيفا لتلقي العلاج، فيما فتحت المؤسسة العسكرية تحقيقًا عاجلًا لمعرفة ملابسات الحادث.

وأكدت المصادر العبرية أن الهجوم يسلط الضوء على تطور قدرات حزب الله في استخدام طائرات مسيّرة انتحارية مزودة بكاميرات وأجهزة رؤية ليلية، ما يتيح لها تنفيذ هجمات دقيقة خلال ساعات الظلام ويزيد من التحديات الأمنية أمام القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود اللبنانية. ويأتي هذا الهجوم بعد أن اعترف جيش الاحتلال، أمس، بمقتل جندي وإصابة أربعة آخرين في هجوم مماثل، نفذه حزب الله خلال ساعات الليل باستخدام طائرة مسيرة مفخخة، مما يثير القلق داخل المؤسسة العسكرية بشأن قدرة الحزب على استهداف الجنود الإسرائيليين بشكل متكرر ودقيق خلال تحركاتهم الليلية