 شهيدان ومصابون بقصف (إسرائيلي) في قطاع غزة

استُشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، مساء اليوم الأحد، جراء تواصل القصف (الإسرائيلي) على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة 25 آخرين، جراء استهداف طائرة مروحية إسرائيلية مجموعة من المواطنين داخل ميناء غزة.

كما أشارت المصادر إلى وصول إصابتين إلى مستشفى المعمداني، جراء قصف مدفعي (إسرائيلي) استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقال مجمع العودة في النصيرات إنه استقبل 4 إصابات، بينهم طفل وسيدة، جراء استهداف منزل في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل"، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين.

وكان الاتفاق قد أنهى حرب إبادة استمرت عامين منذ أكتوبر 2023، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع قُدّرت كلفة إعادة إعمارِه بنحو 70 مليار دولار.