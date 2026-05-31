منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يبرق برسالة شكر للرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار

وجّه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين خطاباً رسمياً إلى رئيس وأعضاء الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار (WAN-IFRA)، عبّر فيه عن بالغ اعتزازه وتقديره لإعلان الرابطة منح جائزة "القلم الذهبي" لحرية الصحافة لعام 2026 للمصورين وصحفيي الفيديو العاملين في قطاع غزة، وتكريم ممثلي وكالات الأنباء العالمية الثلاث (فرانس برس، أسوشيتد برس، ورويترز).

وثمّن المنتدى في خطابه الالتفاتة الإنسانية والمهنية الشجاعة من الرابطة بتكريم الشهداء والجرحى من الصحفيين الذين دفعوا أثماناً باهظة لتوثيق الحقيقة، معتبراً أن هذه الخطوة الاستثنائية تُمثّل "وثيقة اعتراف دولية" بالتضحيات الأسطورية التي يقدمها الصحفي الفلسطيني، وإصراره على حمل كاميرته وقلمه وسط دمار وتحديات غير مسبوقة امتدت لأكثر من عامين ونصف العام.

وأشاد المنتدى بالكلمات المنصفة التي وردت في بيان الجائزة، والتي وصفت بدقة واقع الصحفيين في غزة كـ "ضحايا ومؤرخين في آن واحد"، لاسيما في ظل الأرقام الصادمة والمؤلمة التي توثق استشهاد أكثر من 260 صحفياً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات الحصار المطبق ومنع الصحافة الدولية من دخول القطاع.

واختتم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين رسالته بالتأكيد على أن الصحافة في غزة وفلسطين غدت "شريان الحياة للحقيقة"، مشدداً على أن دعم الرابطة العالمية اليوم هو استثمار حقيقي في بقاء الكلمة الحرة ونزاهة الإعلام الإنساني، ومجدداً شكره العميق للمواقف الدولية المناصرة لحرية الصحافة.