مستشفى شهداء الأقصى يحذر من توقف أقسام حيوية بعد تعطل المولدات الكهربائية

حذّر مدير مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، الدكتور رائد حسين، من تداعيات خطيرة ناجمة عن توقف المولدات الكهربائية المتهالكة داخل المستشفى، مؤكداً أن الأزمة وصلت إلى مرحلة حرجة تهدد استمرارية العمل في الأقسام الحيوية.

وأوضح حسين، خلال مؤتمر صحفي، أن المولدات الاحتياطية في المستشفى تعمل منذ أكثر من عام رغم تهالكها الشديد، ولم تعد قادرة على تلبية الاحتياج اليومي للأقسام الطبية، مشيراً إلى أن توقف المولد الاحتياطي الرابع عن العمل فاقم الأزمة بشكل كبير.

وأضاف أن توقف المولد أدى إلى تعطّل غرف العمليات بشكل كامل، فيما باتت أقسام الكلى الصناعية وحضانات الأطفال والعناية المركزة والمختبر مهددة بالتوقف في أي لحظة، في ظل استمرار الأعطال ونقص الإمكانيات الفنية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من حجم الضغط على المنظومة الكهربائية داخل المستشفى، ما يضاعف من خطورة الوضع الصحي والإنساني داخله.

وأكد مدير المستشفى أن الفرق الهندسية تحاول معالجة الأعطال، إلا أن التدخلات أصبحت غير مجدية بسبب التهالك الشديد للمولدات ونقص المستلزمات الضرورية.

ويعد مستشفى شهداء الأقصى المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، ويخدم ما يقارب نصف مليون نسمة من السكان والنازحين.

ودعا حسين كافة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتوفير مصادر طاقة بديلة، من خلال الربط المباشر أو إدخال مولدات كهربائية جديدة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية.