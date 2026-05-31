مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة أربعة آخرين خلال معارك دارت في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال، في بيان نشره عبر منصة “تليغرام”، إن الرقيب أول مايكل تيوكين (21 عامًا) من مدينة عسقلان، ويخدم في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء “جفعاتي”، قُتل خلال اشتباكات في جنوب لبنان، فيما أُصيب أربعة جنود آخرين بجروح وُصفت بالطفيفة.

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الحادثة نتجت عن استهداف قوة من دورية “جفعاتي” بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة خلال ساعات الليل، معتبرة أن الواقعة تثير مخاوف لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن قدرات حزب الله على تنفيذ هجمات ليلية باستخدام الطائرات المسيّرة.

وأضافت الإذاعة أن التقديرات تشير إلى أن الطائرة المستخدمة قد تكون مجهزة بوسائل للرؤية الليلية، ما يتيح توجيهها بدقة نحو الأهداف حتى في ظروف الظلام.

وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 13 جنديًا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.