باريس سان جيرمان يكسر طموح أرسنال بركلات الترجيح ويحافظ على زعامة أوروبا

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الحفاظ على عرشه القاري وتُوج بطلاً لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، بعد تفوقه على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بدأت الموقعة الكروية بإثارة بالغة، حيث تمكن النادي اللندني من قص شريط الأهداف مبكراً وتحديداً في الدقيقة السادسة بفضل تسديدة للمهاجم الألماني كاي هافيرتس، مستغلاً السيطرة الهجومية المبكرة لكتيبة "المدفعجية". ومع انطلاق الشوط الثاني، انتفض الفريق الباريسي وضغط هجومياً حتى تمكن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من تعديل الكفة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وعلى الرغم من المحاولات الهجومية المتبادلة في الأشواط الإضافية، خيم التعادل على مجريات اللقاء ليتجه الفريقان إلى ركلات الحظ الترجيحية التي مالت لصالح لاعبي باريس سان جيرمان الذين تميزوا بهدوء الأعصاب، ليدخل النادي الفرنسي التاريخ كـ ثاني فريق في نظام المسابقة الحديث ينجح في اقتناص الكأس ذات الأذنين لموسمين متتاليين.