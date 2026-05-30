كندا تمنح (إسرائيل) تكنولوجيا ومعدات عسكرية بـ 11 مليون دولار

وكالات أظهرت بيانات رسمية حديثة نشرها موقع "الشؤون العالمية الكندية" أن حجم الصادرات العسكرية والتكنولوجية الكندية إلى إسرائيل بلغ نحو 14.7 مليون دولار كندي (أي ما يعادل تقريباً 10.7 ملايين دولار أمريكي) خلال العام الجاري 2025.

ووفقاً للوثائق الحكومية، فقد مررت السلطات في أوتاوا 50 ترخيص تصدير عسكري لصالح تل أبيب لإتمام تلك الشحنات، على الرغم من القيود والوعود السياسية المعلنة بفرض حظر وتجميد على مبيعات السلاح.

وفي محاولة لتوضيح هذه الأرقام، أشار التقرير الحكومي الكندي إلى أن وزارة الخارجية ملتزمة بقرارها الصادر في يناير 2024 (والذي أعلنت عنه الوزيرة السابقة ميلاني جولي) بعدم الموافقة على تصدير أي أسلحة فتاكة أو معدات يمكن استخدامها بشكل مباشر في العمليات الحربية الجارية داخل قطاع غزة، وهو النهج الذي أكدت على استمراره وزيرة الخارجية أنيتا أناند في تصريحاتها الصادرة في أغسطس 2025، مشددة على أن كندا لا تبيع أسلحة حربية مباشرة لإسرائيل.