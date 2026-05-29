حماس تدين إغلاق المسجد الإبراهيمي وتدعو إلى الرباط في الخليل

أدانت حركة المقاومة الإسلامية - حماس إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ صباح اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، معتبرةً الخطوة “جريمة جديدة” واعتداءً على المقدسات الإسلامية وحرية العبادة.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن الإجراء يمثل “انتهاكاً صارخاً” لحق الفلسطينيين في الوصول إلى أماكن العبادة وأداء الشعائر الدينية، محذّرةً من تصاعد ما وصفته بسياسات التهويد والتضييق الممنهج بحق المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت “حماس” أن هذه الإجراءات “لن تنجح في تغيير هوية المسجد الإبراهيمي”، مشددةً على أنه “سيبقى مسجداً إسلامياً خالصاً”، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن مقدساته وحقوقه رغم ما يتعرض له من ضغوط وإجراءات إسرائيلية.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات بحق المقدسات الفلسطينية، واتخاذ خطوات “رادعة” تجاه الحكومة الإسرائيلية.

كما دعت الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخصوصاً أهالي مدينة الخليل، إلى تكثيف الحضور والرباط في المسجد الإبراهيمي والتصدي لما وصفته بمحاولات فرض السيطرة عليه وتهويده.