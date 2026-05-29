جماهير أيرلندا تلقي كرات التنس وتوقف مباراة قطر احتجاجًا على مواجهة إسرائيل

تصاعدت الاحتجاجات الجماهيرية في أيرلندا ضد مواجهة منتخب إسرائيل المرتقبة في دوري الأمم الأوروبية، بعدما تحولت المباراة الودية أمام منتخب قطر، مساء الخميس، إلى ساحة تضامن مع فلسطين ورفض لخوض اللقاء المثير للجدل.

وأوقفت المباراة مؤقتًا بعد إلقاء جماهير أيرلندا كرات تنس إسفنجية تحمل العلم الفلسطيني إلى أرض الملعب في الدقيقتين 10 و20، فيما رفعت الجماهير أعلام فلسطين ولافتات تطالب بعدم إقامة المباراة أمام إسرائيل، احتجاجًا على الحرب المستمرة على قطاع غزة.

ويأتي هذا التصعيد الجماهيري بالتزامن مع اتساع حملة “أوقفوا المباراة” (Stop The Game)، التي تقودها شخصيات رياضية ولاعبون أيرلنديون للمطالبة بمقاطعة إسرائيل رياضيًا وعدم خوض المواجهة المرتقبة ضمن دوري الأمم الأوروبية، معتبرين أن إقامة المباراة في ظل الحرب على غزة تمثل “موقفًا غير أخلاقي”.

كما زاد الجدل بعد تصريحات مدرب منتخب أيرلندا، الآيسلندي هيمير هالغريمسون، الذي وصف مواجهة إسرائيل بأنها “حرب يجب الفوز بها على أرض الملعب”، وفق ما نقلته صحف أيرلندية، ما فتح باب النقاش مجددًا حول مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية.

وتُعرف الجماهير الأيرلندية باستخدام كرات التنس كوسيلة احتجاج داخل الملاعب، إذ سبق أن لجأت إلى الأسلوب ذاته عام 2019 خلال مباراة أيرلندا ضد جورجيا اعتراضًا على إدارة الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم.