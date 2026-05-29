يوتيوب يطلق آلية جديدة لتمييز الفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة يوتيوب عن تحديثات جديدة تهدف إلى زيادة الشفافية داخل المنصة، عبر وضع علامات واضحة على مقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها أو تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصنّع رقمياً.

وبحسب التحديثات الجديدة، ستظهر إشعارات وعلامات أكثر وضوحاً على الفيديوهات التي تحتوي على مشاهد أو شخصيات أو أحداث تم إنشاؤها أو التلاعب بها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة إذا كانت المقاطع تبدو واقعية وقد تؤدي إلى تضليل المشاهدين أو خلق انطباعات غير صحيحة حول الأحداث أو الأشخاص.

وأكدت يوتيوب أنها ستعتمد على أنظمتها الداخلية لرصد هذا النوع من المحتوى بشكل تلقائي، حتى في الحالات التي لا يفصح فيها صناع المحتوى عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أثناء رفع الفيديوهات، مع الإبقاء على إمكانية مراجعة بعض الحالات التي قد تُصنف بالخطأ.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير في إنتاج الفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي، وانتشار تقنيات التزييف العميق التي أصبحت قادرة على إنشاء مشاهد وأصوات وشخصيات يصعب أحياناً على المستخدم العادي التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي.

كما أوضحت المنصة أن وضع هذه العلامات لن يؤثر على انتشار الفيديو أو وصوله للجمهور أو تحقيق الأرباح منه، وإنما يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير سياق أوضح للمشاهدين حول طبيعة المحتوى الذي يشاهدونه.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل محاولة من يوتيوب للحد من انتشار المعلومات المضللة والمقاطع المفبركة، خصوصاً مع التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت قادرة على إنتاج محتوى شديد الواقعية خلال وقت قصير وبإمكانات متاحة للجميع تقريباً.

وتندرج هذه التحديثات ضمن سلسلة إجراءات أوسع تتخذها المنصة لمواجهة تحديات المحتوى المزيف، وحماية المستخدمين من التضليل الرقمي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مساحة الإبداع والاستفادة من التقنيات الحديثة في صناعة المحتوى.