إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بشكل كامل أمام الفلسطينيين، ومنعت المصلين وموظفي الأوقاف من دخوله حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها في المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع المداخل والبوابات المؤدية إلى المسجد الإبراهيمي، ومنعت المواطنين من الوصول إليه أو أداء الصلوات فيه، كما فرضت قيودًا مشددة في محيط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي.

ويُعد المسجد الإبراهيمي من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في فلسطين، ويتعرض بشكل متكرر لإجراءات وقيود إسرائيلية تشمل الإغلاقات المتكررة ومنع المصلين من الوصول إليه، إلى جانب التضييق على العاملين في المسجد وإعاقة عملهم.

ويأتي هذا الإغلاق في ظل استمرار الإجراءات العسكرية المشددة التي تشهدها مدينة الخليل، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوات على حرية العبادة وحق الفلسطينيين في الوصول إلى أماكنهم المقدسة