جنود الاحتلال يسرقون أموال فلسطينيين وبطاقات ائتمان قرب رام الله

كشفت تقارير عبرية عن حادثة سرقة نفذها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطيني قرب رام الله، حيث استولوا على مئات الدولارات وبطاقات ائتمان كانت بحوزته أثناء توقيفه عند أحد الحواجز. ووفق المصادر، اعترف الجنود بالسرقة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم، مما أثار استياء واسع لدى المجتمع الفلسطيني.

وذكر فلسطينيون آخرون أنهم تعرضوا لممارسات مماثلة، سواء عند الحواجز أو خلال مداهمات منازلهم، حيث سرق الجنود أموالاً ومجوهرات وأغراضاً شخصية. التقرير أشار إلى أن الاحتلال يرفض إعادة المسروقات أو الاعتراف الكامل بالحادث، وهو ما يضاعف من حالة الإحباط والاستياء لدى المواطنين الذين يعيشون تحت سياسات قمعية متكررة.

كما نقل التقرير أن عمليات السرقة تمت بشكل منهجي خلال الاقتحامات في غزة، حيث يقوم الجنود بدخول المنازل واستيلاءهم على الأموال والمجوهرات والاحتياجات الأساسية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويعقد ظروف حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. ويشير محللون إلى أن هذه السياسات جزء من استراتيجية الاحتلال لزيادة الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين ودفعهم للهجرة أو الاستسلام، في حين يحاول في الوقت ذاته تحسين صورته أمام المجتمع الدولي عبر الادعاء بمحاولة محاسبة الجنود المتورطين.

تؤكد هذه الحوادث استمرار الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتسلط الضوء على استهداف الاحتلال للأمن المادي والاقتصادي للفلسطينيين، في إطار سياسة ممنهجة للسيطرة على الحياة اليومية والممتلكات الخاصة.