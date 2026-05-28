الصحة بغزة: 16 شهيداً و39 مصاباً وصلوا المستشفيات خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان رسمي، يوم الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية 16 شهيداً و39 مصاباً جراء تواصل الاعتداءات الإسرائيلية. وأشارت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا حتى اللحظة تحت الركام وفي الطرقات العامة، في ظل عجز وعرقلة طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لانتشالهم بسبب استمرار استهداف آليات الاحتلال.

وذكرت وزارة الصحة في بيانها الإحصائي الميداني، أن عدد الشهداء والمصابين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار المفترض في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قد بلغ 922 شهيداً و2,786 مصاباً، في حين بلغت عمليات الانتشال من تحت الأنقاض 781 جثماناً لشهداء قضوا في أوقات سابقة.

ولفتت الوزارة إلى أن الإحصائية التراكمية الإجمالية منذ بداية العدوان وحرب الإبادة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قد ارتفعت لتصل إلى 72,819 شهيداً و172,894 مصاباً وجريحاً في مختلف مناطق قطاع غزة.