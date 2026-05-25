9400 أسير فلسطيني يستقبلون "عيد الأضحى" وسط تصاعد التعذيب والإهمال

يستقبل أكثر من 9400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال عيد الأضحى المبارك وسط ظروف قاسية وتصاعد غير مسبوق في سياسات التنكيل والتجويع والإهمال الطبي.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن الأعياد داخل السجون كانت قبل سنوات تحمل طابعاً معنوياً خاصاً للأسرى، إذ كانوا يحاولون صناعة أجواء الفرح بإمكانات بسيطة عبر تزيين الغرف وصناعة الحلوى وارتداء أفضل ما يملكون من ملابس.

وأوضح المركز أن المناسبات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحولت إلى مواسم للتعذيب والتنكيل، في ظل سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى جسدياً ونفسياً.

وأشار إلى أن هذا العيد يعد السادس الذي يمر على الأسرى في ظل حكومة الاحتلال الحالية التي تواصل، بحسب وصفه، سياسات القمع والحرمان.

وبيّن المركز أن الأسرى والأسيرات محرومون من زيارة ذويهم منذ نحو ثلاث سنوات، رغم ما تمثله الزيارة من دعم نفسي ومعنوي خاصة خلال الأعياد والمناسبات.

وأكد أن وقف الزيارات تسبب بنقص حاد في الملابس والأغطية والاحتياجات الأساسية، في وقت ترفض فيه إدارة السجون توفير تلك المستلزمات، بينما أدى إغلاق “الكنتينا” إلى تفاقم الأزمة المعيشية داخل المعتقلات.

ولفت إلى أن الأسرى يتعرضون بشكل متواصل لعمليات قمع تشمل الاعتداء بالضرب، والتقييد لساعات طويلة، وإلقاء الغاز داخل الأقسام، إلى جانب سحب الأغطية والفرشات لفترات طويلة دون مراعاة للأوضاع الإنسانية.

وأوضح أن الأسيرات أيضاً يتعرضن لاعتداءات متكررة تشمل الضرب والإهانة والعزل والتجويع، وسط اكتظاظ كبير داخل الغرف وحرمان مستمر من الزيارة.

وأشار المركز إلى أن سياسة التجويع المتواصلة ساهمت في تفشي الأمراض داخل السجون، مع استمرار غياب الرعاية الصحية والعلاج اللازم للأسرى المرضى.

ونوّه إلى انتشار مرض “سكابيوس” بين آلاف الأسرى في مختلف السجون، موضحاً أن نسبة المصابين تقترب من ربع إجمالي عدد الأسرى، وسط أعراض صحية خطيرة تشمل الدمامل والتقرحات والالتهابات الجلدية.

وجدد المركز دعوته للمؤسسات الدولية والحقوقية للتدخل العاجل من أجل حماية الأسرى ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحقهم، لا سيما خلال المناسبات والأعياد.

وبحسب المعطيات الفلسطينية الرسمية، تواصل سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 9400 أسير، بينهم 86 أسيرة و3376 معتقلاً إدارياً.

كما تحتجز سلطات الاحتلال 1283 أسيراً تحت تصنيف “المقاتلين غير الشرعيين”، ضمن منظومة استثنائية تُستخدم لتكريس الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الفلسطينيين.