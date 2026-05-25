مستوطنون يهاجمون عبوين وتصعيد عسكري شمال رام الله

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، عزبة سكنية على أطراف قرية عبوين شمال غرب رام الله، بالتزامن مع اعتداءات جديدة نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بمدينة البيرة وبلدات شمال شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا العزبة التي تعود ملكيتها لمواطنين من قرية عبوين، واعتدوا على محيطها، دون تسجيل إصابات.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية شمال غرب رام الله، خاصة القريبة من البؤر الاستيطانية الرعوية التي أُقيمت مؤخراً في المنطقة.

وتتعرض قرية عبوين والمناطق المحيطة بها لاعتداءات متكررة تشمل مهاجمة المزارعين والرعاة، وتخريب الممتلكات وسرقة المواشي، وسط حماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، أقامت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، حاجزاً عسكرياً عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أوقفوا المركبات وفتشوها، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين، دون الإبلاغ عن أي اعتقالات.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة، انطلاقاً من مستوطنة “بساغوت” المقامة على أراضي المواطنين.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت في محيط المنطقة وأطلقت عدداً من قنابل الغاز والصوت، ما تسبب بحالة من التوتر بين المواطنين، دون وقوع إصابات.