آلاف المتظاهرين يجوبون شوارع بلباو دعمًا لفلسطين

شهدت مدينة بلباو، الأحد، تظاهرة حاشدة شارك فيها نحو ألفي شخص دعماً لفلسطين واحتجاجاً على تعامل شرطة إقليم الباسك مع نشطاء "أسطول الصمود العالمي"، وذلك عقب وصول وفد من الناشطين إلى الإقليم وسط أجواء متوترة شهدت اعتقالات ومواجهات في مطار لويو.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية EFE، فقد انطلقت المسيرة بدعوة من منصة "التضامن مع فلسطين"، وجابت شوارع وسط بلباو، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بما وصفوه بـ"التواطؤ مع الصهيونية"، مرددين شعارات داعمة للشعب الفلسطيني ومطالبة بمقاطعة إسرائيل.

وتقدمت المسيرة لافتة كُتبت باللغة الباسكية حملت انتقادات مباشرة لشرطة الإقليم وحكومة الباسك، فيما تواصلت الهتافات المناهضة للشرطة طوال مسار التظاهرة، حيث وصف بعض المشاركين عناصر الأمن بـ"الشرطة القاتلة"، كما رددوا شعارات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وتؤكد التضامن مع فلسطين.

غضب بعد أحداث مطار لويو

وجاءت التظاهرة على خلفية الأحداث التي شهدها مطار لويو في مقاطعة بيسكاي، حيث أوقفت الشرطة أربعة أشخاص خلال استقبال نشطاء وفد إقليم الباسك المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، قبل أن يتم الإفراج عنهم في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وضم المفرج عنهم اثنين من أعضاء الوفد العائد من نشاطات الأسطول، إضافة إلى شخصين شاركا في استقبالهم داخل المطار، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة بين المنظمات الداعمة لفلسطين في الإقليم.

نشطاء الأسطول في واجهة الحراك

وشارك عدد من أعضاء "أسطول الصمود" في مقدمة المسيرة، بعدما عقدوا مؤتمراً صحفياً انتقدوا خلاله ما وصفوه بالعنف الذي مارسته الشرطة أثناء استقبالهم في المطار.

وأكد المشاركون أن الحراك الشعبي الداعم لفلسطين يتسع في إقليم الباسك، مشددين على استمرار الأنشطة التضامنية والضغط الشعبي دعماً للحقوق الفلسطينية ورفضاً للحرب المستمرة على قطاع غزة.

فلسطين حاضرة في شوارع أوروبا

وتعكس تظاهرة بلباو استمرار الحضور القوي للقضية الفلسطينية في الشارع الأوروبي، حيث شهدت مدن عدة خلال الأشهر الماضية فعاليات ومسيرات تطالب بوقف الحرب على غزة، ورفع الحصار، ومحاسبة "إسرائيل" على الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

ويرى مراقبون أن الحشد الذي شهدته بلباو يعكس تنامي التأييد الشعبي الأوروبي لفلسطين، خصوصاً في الأوساط المدنية والحقوقية، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الموجهة للحكومات الغربية بشأن مواقفها من الحرب الدائرة في قطاع غزة.