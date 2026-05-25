حماس تشيد بموقف بنغلادش الجديد تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية

اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، باسم نعيم، أن موقف الحكومة الجديدة في بنغلادش يمثل “تحولًا نوعيًا” في سياسة البلاد تجاه القضية الفلسطينية، مشيدًا بقرار إعادة استثناء إسرائيل من السفر عبر جواز السفر البنغالي “تحت طائلة القانون”، بعد سنوات من إلغاء هذا الحظر.

وقال نعيم، في تصريح صحفي، إن الحكومة البنغالية “تسعى لاستعادة موقف البلاد التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني والمناهض للاحتلال الإسرائيلي”، معتبرًا أن الخطوة تعكس تنامي الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل، وتزايد عزلتها على الساحة الدولية.

وأضاف أن إعادة العمل بهذا الإجراء تحمل “رسائل سياسية وأخلاقية واضحة” بشأن الموقف من الحرب على غزة والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن العديد من الدول والشعوب باتت تعيد النظر في علاقاتها وسياساتها تجاه إسرائيل في ظل تصاعد الانتقادات الدولية.