الأموال الإيرانية المجمدة تعقّد الاتفاق بين طهران وواشنطن

أكدت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن بعض بنود التفاهم بين طهران وواشنطن ما تزال تواجه عراقيل، رغم الحديث المتزايد عن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقالت الوكالة إن الخلافات ما تزال قائمة بشأن عدة ملفات، أبرزها قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن معظم تفاصيل الاتفاق مع إيران باتت جاهزة، بانتظار الانتهاء من الصيغة النهائية.

كما نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع تفاهم مؤقت يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.

وبحسب المسؤول، فإن الاتفاق المحتمل يشمل أيضاً إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران ببيع النفط بحرية، إلى جانب استئناف المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأشار إلى أن التفاهم المرتقب قد يسهم في تجنب تصعيد عسكري جديد، ويخفف من الضغوط على أسواق وإمدادات النفط العالمية.