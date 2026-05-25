ناشط في "أسطول الصمود": السجون (الإسرائيلية) تشبه المعسكرات النازية

وصف الناشط الأمريكي من أصول فلسطينية هيثم عرفات، العائد من سجون الاحتلال بعد مشاركته في “أسطول الصمود”، ما يجري داخل السجون الإسرائيلية بأنه يشبه “معسكرات الاعتقال النازية”.

واستقبل مئات المتضامنين عرفات في مطار دالاس بولاية فيرجينيا الأمريكية، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات ترحب بعودته بعد احتجازه من قبل الاحتلال.

وقال عرفات إن ما تعرض له داخل السجون “لا يقارن بما يعيشه الفلسطينيون في غزة”، مؤكداً أنه شاهد أسماء معتقلين من غزة مكتوبة على الجدران داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وأضاف: “هذا ليس سجناً، بل معسكر اعتقال هدفه إذلال الإنسان وكسر كرامته وإنسانيته”.

وأشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون يومياً للإذلال والتنكيل، داعياً إلى تحرك دولي لوقف هذه الانتهاكات.

وكشف أنه شاهد أثناء مغادرته مطار رامون 18 طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تحمل الأعلام الأمريكية والإسرائيلية، معتبراً ذلك دليلاً على “التواطؤ الأمريكي”.

وأوضح أن الاحتلال كان يقيد المعتقلين بالأصفاد معظم الوقت، ولا يسمح لهم بالنوم دون قيود إلا لساعات محدودة، مضيفاً أن الجنود كانوا يجبرونهم على خفض رؤوسهم تحت التهديد.

كما أشار إلى أن الفيديو الذي نشره إيتمار بن غفير بشأن التنكيل بالنشطاء كشف جانباً من الانتهاكات التي تجري داخل السجون الإسرائيلية.

واتهم عرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمشاركة في “الإبادة الجماعية” عبر دعم الاحتلال، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يمتلك الحق القانوني في الدفاع عن نفسه.