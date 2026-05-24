نعيم قاسم: نزع سلاح المقاومة إعلان إبادة للبنان

أكد الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل “لن تحقق شيئاً للبنان”، معتبراً أنها تمثل “مكسباً خالصاً” لتل أبيب، وذلك قبيل جولة تفاوض مرتقبة في واشنطن مطلع الشهر المقبل.

وفي كلمة متلفزة بمناسبة “عيد المقاومة والتحرير”، دعا قاسم الدولة اللبنانية إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع الاحتلال، مطالباً بعدم “طعن المقاومة في الظهر”.

وقال إن المشروع الإسرائيلي يقوم على “إبادة المقاومة واحتلال لبنان تدريجياً”، مضيفاً أن “المقاومة والجيش والشعب شكلوا معادلة حققت التحرير”.

وشدد قاسم على أن نزع سلاح “حزب الله” يعني “الإبادة”، قائلاً إن ذلك يستهدف قدرات لبنان الدفاعية ويمهد لإخضاع الشعب اللبناني، مؤكداً أن الحزب لن يقبل بهذا الطرح.

واعتبر أن الدعوات المطالبة بحصرية السلاح بيد الدولة تمثل “مشروعاً إسرائيلياً” يستهدف المقاومة، مهاجماً الحكومة اللبنانية ومحملاً إياها مسؤولية حماية السيادة الوطنية.

وأضاف: “إذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية السيادة فلتغادر، ومن حق الشعب النزول إلى الشارع لإسقاطها ومواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي”.

وفي سياق متصل، أعرب قاسم عن أمله في أن يشمل أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران وقفاً كاملاً للأعمال العدائية في لبنان، مؤكداً أن “فلسطين ستبقى البوصلة”.

كما توعد بمواصلة استهداف جنود الاحتلال عبر المسيّرات، مشيراً إلى أن إسرائيل “لم تكن لتعترف بخسائرها لولا توثيقها عبر الطائرات المسيّرة”.

وباتت المسيّرات التابعة لـ”حزب الله” خلال الفترة الأخيرة مصدر قلق متزايد داخل إسرائيل، بعدما وصفها نتنياهو بأنها “تهديد رئيسي” يصعب التعامل معه.

وتعتمد هذه المسيّرات على تقنيات ألياف ضوئية وأنظمة اتصال منخفضة البصمة الإلكترونية، ما يجعل رصدها أو التشويش عليها أمراً بالغ الصعوبة.

ويواصل “حزب الله” تنفيذ هجمات ضد مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، رداً على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نيسان/ أبريل الماضي.