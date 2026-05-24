مقتل جنديين (إسرائيليين) بانفجار مسيّرات جنوب لبنان

قُتل جنديان (إسرائيليان) على الأقل وأصيب عدد من الجنود والضباط، بعضهم بجراح خطيرة، الأحد، إثر انفجار طائرات مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان، فيما لقي طيار عسكري مصرعه جراء تحطم طائرة خفيفة شمالي فلسطين المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أن طائرات مسيّرة أطلقها “حزب الله” استهدفت قوات الاحتلال في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش (الإسرائيلي).

وفي السياق، أفادت المصادر بمقتل طيار عسكري شارك في الهجوم على إيران، عقب تحطم طائرة خفيفة قرب مدينة العفولة شمالي فلسطين المحتلة.

ويواجه جيش الاحتلال تصاعداً في هجمات المسيّرات الهجومية التابعة لـ”حزب الله”، وسط عجز ميداني وتكنولوجي في التعامل مع هذا النوع من التهديدات التي باتت تشكل خطراً مباشراً على الجنود.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أقرّ خلال جلسات أمنية سابقة بأن مسيّرات “حزب الله” أصبحت “تهديداً رئيسياً” يواجه جيش الاحتلال في الجبهة الشمالية.