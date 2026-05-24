وزارة الاقتصاد بغزة تحذر: “فكة” مطلية بلَون ولا قيمة استثمارية لها

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أنها تابعت ما جرى تداوله حول ما يُسمى بعملة “فكة”.
وقالت الوزارة إن الفحوصات التي أجرتها الإدارة العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة أثبتت أن هذه القطع لا تحتوي على أي ذهب حقيقي، وأنها مجرد قطع نحاسية مطلية.
وأكدت أنها استدعت المروج وأجرت الفحوصات بحضوره، وتم الاتفاق على وقف تداول هذه القطع لمنع الغش والتضليل المالي.
وأشارت إلى أنها نسقت مع مباحث الذهب ووسائل الإعلام لإطلاق حملة توعوية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة ثبت تورطها في الترويج لهذه القطع أو الإضرار بالمواطنين والأمن الاقتصادي والمجتمعي.

