ترامب: لن نبرم اتفاقاً مع إيران لا يرضي "إسرائيل"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يبرم أي اتفاق مع إيران ما لم يكن “جيداً بالنسبة لإسرائيل”، مشيراً إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يبدو “قلقاً” من مسار المفاوضات الجارية مع طهران.

وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، قال ترامب إن هناك أطرافاً تفضّل التوصل إلى اتفاق، فيما يدعو آخرون إلى استئناف الحرب، معتبراً أن نتنياهو “ممزق بين الخيارين”. وأضاف: “لن أبرم اتفاقاً مع إيران إذا لم يكن جيداً لإسرائيل”.

وجدد ترامب تأكيده أن إيران “تريد التوصل إلى اتفاق”، موضحاً أنه سيطّلع لاحقاً على المسودة الإيرانية الأخيرة، قبل عقد اجتماع مع مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ونائبه جي دي فانس وعدد من المسؤولين لبحث الملف، مرجحاً اتخاذ قرار نهائي الأحد.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن ويتكوف يسعى إلى التوصل لاتفاق “بأي ثمن”، ويضغط على ترامب من أجل عدم العودة إلى القتال، مشيرين إلى أن “إسرائيل” تتلقى معلومات مباشرة من واشنطن تفيد بأن فرص التوصل لاتفاق مع إيران أصبحت مرتفعة.

من جانبها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن نتنياهو سيعقد جلسة أمنية مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي، وسط حالة قلق داخل الأوساط الإسرائيلية بشأن طبيعة الاتفاق الجاري بحثه بين واشنطن وطهران.

كما نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر أمنية قولها إن “إسرائيل” خفضت مستوى التأهب العسكري في ضوء التقارب الأمريكي الإيراني، مضيفة أنه “لا توجد حالياً توقعات بتوجيه ضربة عسكرية لإيران”.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع جهود وساطة تقودها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء الحرب التي اندلعت أواخر شباط/ فبراير الماضي عقب هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في نيسان/ أبريل الماضي.