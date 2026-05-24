الصحة في غزة: 890 شهيداً منذ وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، وصول 8 شهداء و29 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض.

وأوضحت الوزارة أن عدداً من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار الاستهدافات ونقص الإمكانات.

وأكدت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغت 890 شهيداً و2677 إصابة، إضافة إلى انتشال 777 جثماناً.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,783 شهيداً و172,779 إصابة.