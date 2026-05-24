ترامب: نقترب جداً من اتفاق مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة باتت “قريبة جداً” من التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً أن المفاوضات بين الجانبين تشهد تقدماً متواصلاً.

وفي تصريحات لشبكة “سي بي إس نيوز”، امتنع ترامب عن الكشف عن تفاصيل الاتفاق المحتمل أو المرحلة التي وصلت إليها المحادثات، مكتفياً بالقول إن الأجواء “تتحسن يوماً بعد يوم”.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن المقترحات المطروحة تشمل تمديد وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، إضافة إلى الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، إلى جانب استمرار جولات التفاوض بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، أعلنت باكستان إحراز “تقدم مبشر” نحو تفاهم نهائي بين واشنطن وطهران، عقب مباحثات أجراها رئيس هيئة الأركان الباكستانية عاصم منير في العاصمة الإيرانية طهران.

كما نقل موقع “أكسيوس” عن ترامب قوله إنه سيبحث أحدث مسودة للاتفاق مع مستشاريه، وقد يتخذ قراراً بشأن استئناف الحرب بحلول الأحد، مضيفاً: “إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد أو سأقضي عليهم تماماً”.

وأفادت تقارير بأن ترامب سيجري اتصالات هاتفية مع قادة السعودية وقطر والإمارات ومصر وتركيا وباكستان لبحث آخر تطورات المفاوضات مع إيران.