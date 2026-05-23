حماس ترحب بقرار دول أوروبية منع بن غفير من دخول أراضيها

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية – حماس، السبت، بإعلان عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وإسبانيا وبولندا، حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى أراضيها، على خلفية إشرافه المباشر على “تعذيب وإهانة نشطاء أسطول الصمود العالمي”.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة “تأتي في الاتجاه الصحيح”، معتبرة أنها تعكس “تزايد العزلة الدولية” على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

ودعت الحركة الاتحاد الأوروبي وكافة دول العالم إلى فرض “المزيد من العقوبات الرادعة” بحق أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والعمل على “فرض عزلة شاملة على كيان الاحتلال”، إضافة إلى محاسبة قادته على ما وصفته بـ”الجرائم المروعة” المرتكبة بحق الفلسطينيين والنشطاء الدوليين المتضامنين مع غزة.