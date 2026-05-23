حماس: استهداف الشرطة في غزة مخطط إسرائيلي لنشر الفوضى

نددت حركة المقاومة الإسلامية – حماس، السبت، باستهداف الجيش الإسرائيلي موقعًا للشرطة الفلسطينية شمال مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 6 من عناصر وضباط الشرطة، معتبرة أن الهجوم يأتي ضمن “مخطط واضح” يهدف إلى نشر الفوضى في قطاع غزة عبر الاستمرار في استهداف مراكز وعناصر الشرطة المدنية.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن “الاستهداف الممنهج لعناصر الشرطة المدنية الذين يؤدون واجبهم في حفظ أمن المجتمع يُعد جريمة حرب موصوفة، وامتدادًا لحرب الإبادة ومحاولات ضرب البنية الاجتماعية وإحداث فراغ أمني داخل القطاع”.

وأضافت أن “الآلة الحربية الإسرائيلية فشلت في إخضاع الشعب الفلسطيني ومقاومته أو دفعه للاستسلام، ما يدفع حكومة الاحتلال إلى مواصلة استهداف المؤسسات المدنية ومحاولة تعميق الأزمة الإنسانية”.

ودعت الحركة الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى “تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية إلى استمرار وتعميق الكارثة الإنسانية”، مطالبة بدعم جهاز الشرطة المدنية لتمكينه من أداء مهامه في حفظ الأمن وحماية المجتمع.