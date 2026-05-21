ارتفاع أسعار النفط بعد تشدد إيراني في المفاوضات

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً بأكثر من 3 بالمئة، الخميس، عقب تقارير تحدثت عن تشدد إيراني تجاه بعض المطالب الأمريكية المرتبطة بالمفاوضات الجارية.

وجاء الارتفاع بعد صدور توجيهات من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تقضي بعدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تصلب الموقف الإيراني.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر إيرانية أن طهران شددت موقفها حيال أحد البنود الرئيسية التي تطالب بها واشنطن، ما قد يؤدي إلى تعقيد جهود إنهاء المواجهة الحالية.

وبحسب بيانات التداول، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 108.53 دولارات للبرميل، بزيادة بلغت 3.3 بالمئة، فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي إلى 101.93 دولاراً للبرميل بنسبة 3.7 بالمئة.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من 5 بالمئة الأربعاء، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن المفاوضات مع إيران وصلت إلى مراحل متقدمة.

وفي الوقت ذاته، كثفت باكستان تحركاتها الدبلوماسية لتسريع عقد محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران، بينما أكدت إيران أنها تراجع الرد الأمريكي الأخير قبل اتخاذ قرارها النهائي.