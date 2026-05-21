نشطاء من "أسطول الصمود" يصلون إسطنبول

وصل عشرات النشطاء المشاركين في “أسطول الصمود” العالمي، مساء الخميس، إلى مطار إسطنبول، عقب إفراج قوات الاحتلال عنهم بعد أيام من الاحتجاز.

وظهر النشطاء لدى خروجهم من المطار وهم يرفعون شارات النصر ويرتدون الكوفية الفلسطينية، وسط استقبال شعبي متضامن مع المشاركين في الأسطول.

كما جرى نقل عدد من النشطاء إلى المستشفيات التركية لتلقي العلاج، بعد تعرضهم للضرب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم لدى الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعترضت سفن “أسطول الصمود” أثناء توجهها نحو قطاع غزة، واحتجزت مئات المشاركين الذين كانوا يسعون لكسر الحصار المفروض على القطاع.