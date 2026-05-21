الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي المبعد الشيخ محمد أبو طير

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم، عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي المقدسي المبعد الشيخ محمد أبو طير (76 عامًا)، بعد اعتقال استمر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في سياق سياسة الملاحقة المستمرة التي يتعرض لها منذ سنوات.

ويُعد أبو طير أحد أبرز الشخصيات المقدسية التي استهدفتها سلطات الاحتلال بالاعتقال والإبعاد، إذ أمضى نحو 44 عامًا من حياته داخل سجون الاحتلال على فترات متقطعة، متنقلاً بين الزنازين والعزل والإبعاد القسري عن مدينة القدس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ أبو طير بتاريخ 24-11-2025، عقب مداهمة منزله في بلدة دار صلاح شرق بيت لحم، علمًا أنه من النواب المقدسيين الذين سحبت سلطات الاحتلال هوياتهم المقدسية عام 2006، ضمن حملة استهدفت نوابًا وقيادات فلسطينية في القدس المحتلة.

ومنذ سحب هويته، تعرض أبو طير لسلسلة متواصلة من الاعتقالات والإبعادات والتضييق، في محاولة لعزله عن مدينته ودوره الوطني.

وخلال فترة اعتقاله الأخيرة، احتُجز في قسم “ركيفت” الواقع تحت الأرض في سجن نيتسان بمدينة الرملة، وسط ظروف قاسية وصفت بأنها تندرج ضمن سياسة “الإعدام البطيء” بحق الأسرى، لا سيما كبار السن والمرضى.