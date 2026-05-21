إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس واقتحامات لمناطق في الضفة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها على المواطنين في الضفة الغربية وعمليات الاقتحام للبلدات والمدن وسط عمليات دهم واعتقال وتنكيل بالأهالي.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الخميس، شاباً من بلدة حوارة جنوب المحافظة، عقب إصابته برصاص حي في منطقة الفخذ.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على مركبة الشاب قرب حاجز زعترة، ولاحقته حتى بلدة حوارة حيث جرى اعتقاله مصاباً.

وأوضحت ان قوات الاحتلال أغلقت البوابات الشمالية في بلدة حوارة، وأجرت عمليات تفتيش لمركبات المواطنين.

تزامن ذلك مع اقتحام قريتي سالم ودير الحطب شرق نابلس، وبلدة عزون شرق قلقيلية، وبلدة سعير شمال الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيتين وحي الضاحية في البيرة، ونصبت حاجزاً تحت جسر قرية دير دبوان، شرق رام الله.

وأغلقت قوات الاحتلال شارع الجلزون شمال البيرة، حيث صادرت عدداً من مفاتيح المركبات، بينما اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله.

وخلال اقتحام بلدة بني نعيم شرق الخليل، احتجزت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين ونكلت بهم، وأجبرتهم على الوقوف بجانب جدار ورفع أيديهم.