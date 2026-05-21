جهاد رمضان يعلن إنهاء علاقته بفتح ويطعن في مخرجات المؤتمر الثامن

في خطوة تُعد من أبرز ردود الفعل الداخلية على مخرجات المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، أعلن القيادي الفتحاوي والناشط الوطني الدكتور جهاد رمضان إنهاء علاقته بالحركة بعد أكثر من أربعة عقود من العمل التنظيمي والنضالي، موجهاً انتقادات حادة للقيادة الحالية، ومشككاً في نزاهة العملية الانتخابية التي أفرزت الهيئات القيادية الجديدة.

وفي بيان مطول نشره الخميس تحت عنوان "إنهاء علاقة"، قال رمضان إن قراره جاء "بكامل إرادته وبعد مراجعة عميقة للواقع الذي وصلت إليه الحركة"، معتبراً أن فتح تعاني من "ضعف وتآكل وانقلاب على هويتها وغياب دورها التاريخي في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني".

والدكتور جهاد عبد الفتاح رمضان هو قيادي بارز في حركة (فتح) وأمين سر الحركة السابق في محافظة نابلس، ويشغل حالياً منصب الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد رمضان أن خلافه ليس مع حركة فتح كفكرة أو كحركة تحرر وطني، وإنما مع من وصفهم بـ"المزورين غير المؤتمنين" الذين يقودون الحركة حالياً، متهماً إياهم بمصادرة إرادة غالبية المؤتمرين والتلاعب بنتائج الانتخابات الداخلية.

وقال إن ما جرى في المؤتمر الثامن مثّل "محاولة لاختطاف الحركة وتحويلها من حركة تحرر وطني إلى حزب"، مضيفاً أن لديه ما يثبت – بحسب تعبيره – أن نحو 60% من المؤتمرين منحوه أصواتهم وثقتهم، قبل أن يتم القفز على إرادة القاعدة التنظيمية.

انتقادات واسعة للمؤتمر الثامن

وخصص رمضان جزءاً كبيراً من بيانه لمهاجمة آليات انعقاد المؤتمر الثامن ونتائجه، معتبراً أن المؤتمر شهد أخطاء وتجاوزات "لا تُغتفر"، من بينها – وفق روايته – توسيع العضوية على أسس غير تنظيمية، واستبعاد كوادر تاريخية، والتلاعب بعمليات الفرز وجمع النتائج.

كما اتهم اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالسماح لأشخاص غير أعضاء بالمشاركة في التصويت، مشيراً إلى ما وصفه بعمليات "تبديل أسماء الفائزين الحقيقيين بأسماء أخرى لم تكن ضمن دائرة المنافسة".

وأكد أن المؤتمر لم يناقش بصورة جدية البرامج السياسية والرؤى التنظيمية، بل انشغل – بحسب وصفه – بـ"بازار انتخابي" أفضى إلى نتائج لا تعكس إرادة القواعد الفتحاوية.

غزة في صدارة الاعتراضات

ومن بين أبرز القضايا التي أثارها رمضان مسألة تمثيل قطاع غزة داخل أطر الحركة الجديدة، معتبراً أن المؤتمر كرّس تهميش القطاع سياسياً وتنظيمياً.

وأشار إلى أن عدد أعضاء المؤتمر من قطاع غزة والغزيين المقيمين في الخارج والضفة لم يتجاوز 600 عضو من أصل 2643 عضواً، رغم أن سكان القطاع يمثلون نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967.

كما انتقد ما وصفه بـ"التمثيل المحدود" لغزة في المؤسسات القيادية، موضحاً أن القطاع حصل – وفق ما أورده – على 12 مقعداً فقط في المجلس الثوري من أصل 80، وأربعة مقاعد في اللجنة المركزية من أصل 19 عضواً.

وربط رمضان بين هذا الواقع وبين ما اعتبره استمراراً لسياسات الإقصاء والتهميش التي تعرض لها أبناء غزة خلال السنوات الماضية.

أسئلة حول الهوية والمقاومة

وفي بيانه، طرح رمضان سلسلة من الأسئلة السياسية والتنظيمية التي قال إنها تنتظر إجابات من حركة فتح، وفي مقدمتها مستقبل الهوية الوطنية للحركة واستراتيجية النضال في مواجهة الاحتلال.

وانتقد اعتماد مصطلح "المقاومة الشعبية السلمية" في البيان الختامي للمؤتمر، داعياً إلى تبني ما أسماه "المقاومة الشعبية الشاملة" باعتبارها خياراً وطنياً أكثر انسجاماً مع طبيعة الصراع.

كما تساءل عن موقف الحركة من قضايا الأسرى والشهداء والجرحى، ومن استمرار الاستهداف الإسرائيلي للقدس والمسجد الأقصى، والحرب المتواصلة على قطاع غزة، والاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية والمخيمات الفلسطينية.

اتهامات بتجميد المشروع الوطني

واتهم رمضان قيادة الحركة بالتقصير في ملفات اعتبرها جوهرية، من بينها الدفاع عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحماية حق العودة، والتصدي للحرب على الرواية الوطنية والمناهج التعليمية الفلسطينية.

كما تساءل عن مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية ودورها التمثيلي، وعن غياب الوحدة الوطنية الفلسطينية في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه القضية الفلسطينية.

ورأى أن السلطة الفلسطينية ما زالت عاجزة عن التحول إلى حالة فعل ومواجهة حقيقية، منتقداً ما وصفه بـ"الرتابة السياسية" التي تحكم أداء المؤسسات الرسمية.

"وداعاً فتح"

ورغم إعلانه إنهاء علاقته التنظيمية بالحركة، شدد رمضان على أنه سيبقى ملتزماً بالقضية الوطنية الفلسطينية وبوصايا الشهداء والأسرى والجرحى واللاجئين.

وقال في ختام بيانه: "على الدوام كانت حركة فتح بالنسبة لي وسيلة، والوطن وفلسطين هما الهدف"، مضيفاً أن السنوات الإحدى والأربعين التي أمضاها في صفوف الحركة ستبقى مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له.

واختتم رسالته بعبارة حملت دلالة سياسية لافتة: "من لم يُؤتمن على أصوات المؤتمرين لا يُؤتمن على قضية وطن"، معلناً بذلك نهاية مسيرة تنظيمية طويلة داخل أكبر فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية، في موقف من المتوقع أن يثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الفتحاوية خلال المرحلة المقبلة.