وقفة تضامنية في الدار البيضاء دعماً لأسطول الصمود العالمي

شارك عشرات المغاربة، الأربعاء، في وقفة تضامنية بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المغاربة الذين كانوا ضمن المشاركين في “أسطول الصمود” العالمي المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة.

ونظّمت الوقفة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بالإفراج عن ناشطي الأسطول، إلى جانب صور للمشاركين المغاربة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وردد المشاركون هتافات داعمة لفلسطين وغزة، من بينها: “النكبة لن تعود وفلسطين ستحرر”، و”الحصار سيكسر وغزة ستحرر”، مطالبين السلطات المغربية بالتحرك للإفراج عن المحتجزين.

من جهته، دعا حزب العدالة والتنمية المغربي السلطات إلى التدخل العاجل لحماية المواطنين المغاربة المشاركين في الأسطول، والعمل على إطلاق سراحهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحزب، في بيان، إن عدد المغاربة المحتجزين لدى الاحتلال يبلغ 10 أشخاص، مؤكداً أن “أسطول الصمود” يعبّر عن تنامي التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية ورفض الحصار المفروض على غزة.

وفي وقت سابق، دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى معاملة ناشطي الأسطول المحتجزين “باحترام وكرامة”، تعليقاً على مقاطع مصورة أظهرت تعرضهم لسوء المعاملة.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد نشر مقطعاً مصوراً يوثق إشرافه على عمليات تنكيل بناشطين في “أسطول الصمود العالمي”، ما أثار موجة غضب واستنكار دولية واسعة.

وشملت ردود الفعل الدولية استدعاء عدد من الدول سفراء وممثلي “إسرائيل” لديها للاحتجاج، من بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا.