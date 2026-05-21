"حماس": "ملادينوف" يتبنى رواية الاحتلال ويبرر تصعيد العدوان على غزة

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن مطالبة الممثل الأعلى لما يسمى “مجلس السلام” في غزة نيكولاي ملادينوف لمجلس الأمن بالضغط على الحركة لتنفيذ التزاماتها، تمثل استمراراً لتبني الرواية الإسرائيلية ومحاولة لتبرير تصعيد الاحتلال ضد قطاع غزة.

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن حديث ملادينوف المتكرر عن زيادة المساعدات الإنسانية يتناقض مع الواقع، في ظل استمرار الاحتلال في تقييد دخول المساعدات وإعادة هندسة سياسة التجويع بحق سكان القطاع.

وأكد أن حركة حماس ما تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار رغم الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مشيراً إلى جاهزية الحركة لتسليم إدارة الحكم بشكل فوري وكامل إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.