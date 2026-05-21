كاملة عبد ربه: تأقلمت مع مرضي حتى سرقت حرب الإبادة أبي

لم تكن كاملة عبد ربه تظن أن الحرب قادرة على انتزاع ما تبقى لها من قدرة على الاحتمال.

فهي التي فقدت قدمها قبل خمس سنوات بعد إصابتها بالسرطان، خاضت معركة طويلة مع الألم والعلاج والمستشفيات، حتى تعلمت كيف تتعايش مع جسد ناقص وروح تحاول النجاة كل يوم.

كانت تقول إن وجود والدها إلى جانبها جعل كل شيء أخفّ. لأنه كان عكازها.

كان يمسك يدها في الممرات الطويلة للمستشفيات، يرافقها في التحويلات الطبية والسفر، يحمل عنها حقيبتها الصغيرة، ويسند جسدها المتعب حين تخذلها قدماها. لم يكن أبًا فقط، بل كان ساقها الأخرى التي تتكئ عليها في مواجهة الحياة.

تقول كاملة بصوت يختلط فيه التعب بالبكاء: "كنت أقدر على تحمل المرض لأن أبي كان معي... كان يهون عليّ كل شيء."

لكن الحرب جاءت لتأخذ ما تبقى لها من أمان.

في إحدى الغارات، استشهد والدها فجأة، ومنذ تلك اللحظة شعرت كاملة أن جسدها أُصيب مرة أخرى، وكأن البتر حدث من جديد، لكن هذه المرة في القلب لا في القدم.

نزحت العائلة بين الخيام مرات عديدة، وفي كل مرة كانت الحياة تصبح أكثر قسوة.

الطرقات الرملية الوعرة، الطوابير الطويلة، انعدام الرعاية الصحية، والرطوبة التي تتسلل إلى عظامها المنهكة؛ كلها أعادت إليها آلام المرض القديمة.

تقول: "الخيام متعبة جدًا لشخص مثلي... أشعر أني لا أملك جسدي من شدة الألم. كل الأمراض رجعت مرة ثانية."

لم تتوقف المأساة عند فقدان الأب فقط.

فوالدتها أصبحت تتحمل أعباء العائلة كلها، فيما تعيش شقيقتها المريضة فاجعة أخرى بعد استشهاد زوجها في الحرب، تاركًا خلفه طفلة صغيرة تكبر وسط الخوف والفقد والجوع.

داخل الخيمة الضيقة، تشعر كاملة أن العالم كله تغير بعد رحيل أبيها.

الصوت الذي كان يمنحها القوة اختفى، واليد التي كانت تسندها لم تعد موجودة، واليوم، لا تطلب كاملة الكثير؛ كل ما تتمناه طرف صناعي يساعدها على الحركة، لتستطيع القيام ببعض شؤونها بنفسها، والتنقل بين الخيام دون أن تشعر بأنها عبء على أحد.

تقول بنبرة مكسورة: "أريد فقط أن أتحرك وحدي... أن أساعد نفسي قليلًا. بعد أبي أشعر أن الحياة انتهت."

في غزة، لا تكتفي الحرب بسرقة البيوت والأجساد، بل تنتزع أيضًا الأشخاص الذين كانوا يمنحون الآخرين القدرة على الاستمرار.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وجود ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف مبتور أطراف في قطاع غزة منذ بداية الحرب، بينهم مئات الأطفال والنساء، فيما سجلت وزارة الصحة في غزة أكثر من 4500 حالة بتر موثقة حتى مطلع عام 2025، بينها نحو 800 طفل.



وفي ظل الحصار ومنع إدخال المواد الخام والأجهزة الطبية، يواجه معظم المصابين صعوبة بالغة في الحصول على أطراف صناعية أو خدمات تأهيل وعلاج طبيعي، بينما تتزايد أعداد المحتاجين يومًا بعد يوم داخل الخيام ومراكز النزوح.