إيران تدرس رداً أمريكياً جديداً وترمب يهدد بالتصعيد

أعلنت إيران، الأربعاء، أنها تدرس رداً أمريكياً جديداً في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب، في وقت وصف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع طهران بأنها تقف “على مفترق طرق”، وسط تصاعد التوتر في منطقة الخليج.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن بلاده تسلمت وجهات نظر الجانب الأمريكي وتقوم بدراستها حالياً، مشيراً إلى أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران تهدف إلى تسهيل تبادل الرسائل بين الطرفين.

وجاءت التصريحات الإيرانية عقب استقبال مسؤولين إيرانيين للوزير الباكستاني ضمن مساعي إسلام آباد للوساطة بين واشنطن وطهران، في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري والسياسي المتواصل في المنطقة.

وجددت طهران شروطها للدخول في أي تفاهمات جديدة، والتي تشمل “وضع حد نهائي للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان”، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء ما وصفته بـ”أعمال القرصنة” ضد السفن التجارية الإيرانية، في إشارة إلى العقوبات والإجراءات الأمريكية المفروضة على الموانئ الإيرانية.

وفي السياق ذاته، أعلنت إيران فرض منطقة بحرية خاضعة لسيطرة “هيئة مضيق الخليج الفارسي” في مضيق هرمز، في خطوة تعكس استمرار التوتر في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية عالمياً.

على الجانب الأمريكي، واصل ترامب إرسال رسائل متباينة بشأن مستقبل المحادثات، بعدما أعلن في وقت سابق تراجعه عن قرار استئناف الضربات العسكرية لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية.

وقال ترامب، خلال حديثه للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة قرب واشنطن، إن المفاوضات “تقف تماماً على مفترق طرق”، محذراً من أن “الأمور قد تسوء بسرعة كبيرة” إذا لم تقدم إيران “الإجابات الصحيحة والكاملة بنسبة 100%”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق مع إيران يمكن أن يوفر “الكثير من الوقت والطاقة والأرواح”، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث “بسرعة كبيرة أو خلال أيام قليلة”، في إشارة إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين رغم أجواء التصعيد.