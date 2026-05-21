الزمالك بطلًا للدوري المصري .. والأهلي إلى الكونفدرالية لأول مرة منذ سنوات

تُوّج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعدما حسم قمة مجموعة التتويج بفوزه الثمين على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في الجولة الختامية من المسابقة مساء الأربعاء.

ويدين الزمالك بفوزه وتتويجه باللقب إلى مهاجمه الفلسطيني عدي الدباغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد مبكرًا في الدقيقة الثامنة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط حاسمة أبقته في الصدارة حتى صافرة النهاية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، والذي ضمن بدوره التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل عقب فوزه على سموحة بنتيجة 2-1.

في المقابل، أنهى الأهلي الموسم في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ليكتفي بالتأهل إلى كأس الاتحاد الإفريقي، بعد انتصاره خارج أرضه على المصري بهدفين دون مقابل.

وجاء تتويج الزمالك بعد موسم تنافسي شهد صراعًا محتدمًا على الصدارة حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يحسم الفريق الأبيض اللقب مستفيدًا من استقراره الفني ونتائجه الحاسمة في مرحلة التتويج، ليضيف بطولة جديدة إلى خزائنه ويعيد لقب الدوري إلى ميت عقبة.

وشهدت أرضية الملعب مراسم تتويج رسمية، حيث تسلّم قائد الزمالك درع الدوري وسط الألعاب النارية وعروض الإضاءة، قبل أن يحتفل اللاعبون والجهاز الفني بالكأس مع الجماهير في مشهد عكس أهمية اللقب الذي جاء بعد صراع قوي امتد حتى الجولة الأخيرة من الموسم.