أستون فيلا يتوج بلقب الدوري الأوروبي وإنجاز كبير للمدرب أوناي إيمري

تُوّج نادي أستون فيلا الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على فرايبورج بثلاثة أهداف دون رد، مساء الأربعاء، في المباراة النهائية للبطولة القارية.

واستعاد أستون فيلا، أحد أعرق الأندية الإنجليزية والذي تأسس عام 1874، أمجاد الماضي بعدما أضاف لقباً أوروبياً جديداً إلى خزائنه، ليعيد إلى الأذهان تتويجه التاريخي بكأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري عام 1982، البطولة التي أصبحت لاحقاً تُعرف باسم دوري أبطال أوروبا.

ورغم البداية القوية للفريق الألماني وتهديده مرمى الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في أكثر من مناسبة، فإن الكلمة الأخيرة كانت للفريق الإنجليزي الذي فرض أفضليته تدريجياً على مجريات اللقاء.

ونجح البلجيكي يوري تيليمانس في افتتاح التسجيل بالدقيقة 41 عبر تسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن يعزز الأرجنتيني إيميليانو بوينديا تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتفوق واضح لأستون فيلا بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الإنجليزي سيطرته على المباراة، ليضيف مورجان روجرز الهدف الثالث في الدقيقة 58، مؤكداً أحقية فريقه بالتتويج باللقب الأوروبي.

وشهد النهائي أيضاً إنجازاً جديداً للمدرب الإسباني أوناي إيمري، الذي رفع رصيده إلى خمسة ألقاب في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات متتالية مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016، إضافة إلى قيادة فياريال للفوز باللقب عام 2021، فيما حل وصيفاً مع آرسنال في نسخة 2019.