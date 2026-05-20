قاليباف: أمريكا ستتورط في حروب خاسرة مجدداً

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الولايات المتحدة ستجد نفسها مرة أخرى في حروب طويلة الأمد بلا أفق للانتصار، في إطار تصعيد خطابه السياسي تجاه واشنطن.

ونشر قاليباف عبر منصة “إكس” مقطعاً من مذكرات لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، تحدث فيها عن شعور الأمريكيين بأنهم عالقون في حروب بلا نهاية، مشيراً إلى أن “الطبقات الفقيرة” في الولايات المتحدة تدفع ثمن هذه الصراعات.

واتهم قاليباف ما وصفهم بـ”لوبيات الحرب” في واشنطن بدفع البلاد نحو صراعات جديدة، مشيراً إلى أسماء في القطاع المالي الأمريكي باعتبارها داعمة لهذا التوجه.

وأضاف أن هناك مؤشرات على تحركات تقود نحو جولة جديدة من المواجهة، مؤكداً أن إيران استغلت فترة التهدئة لإعادة بناء قدراتها العسكرية.

وشدد على أن أي اعتداء جديد على إيران سيقابل برد قاسٍ، في ظل استمرار التوترات الإقليمية بين طهران والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.