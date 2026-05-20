اختراق من النافذة.. إصابة قائد لواء (إسرائيلي) جنوب لبنان

قالت هيئة البث العبرية إن ضابطين (إسرائيليين)، أحدهما قائد لواء المدرعات 401 "مائير بيدرمان"، أصيبا بجروح متفاوتة نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الطائرة الانتحارية، التي تعمل بتقنية الألياف البصرية، انفجرت داخل مبنى كان يتحصن فيه جنود من الجيش (الإسرائيلي)، ما أدى إلى إصابات في صفوف القوة، بينها إصابة قائد اللواء بجروح خطيرة.

وأفادت قناة “كان” العبرية بأن الطائرة دخلت عبر نافذة المبنى الذي كان يتواجد فيه القائد وعدد من الضباط والجنود قبل انفجارها مباشرة.