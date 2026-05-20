الحرس الثوري: مرور 26 سفينة عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة

صورة "أرشيفية"
الرسالة نت- طهران

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن 26 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وتجارية، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت البحرية أن عمليات العبور تمت بالتنسيق مع الجهات الإيرانية المختصة، وبعد الحصول على التصاريح اللازمة لضمان انسيابية الملاحة في المضيق.

وأكدت أن حركة المرور في المضيق مستمرة بشكل طبيعي ضمن ترتيبات أمنية وملاحية قائمة.

وفي السياق، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يستعجل اتخاذ خطوات تصعيدية في هذا الملف.

