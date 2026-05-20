إصابة 8 ضباط وجنود (إسرائيليين) بانفجار طائرة مسيّرة جنوبي لبنان

أفادت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، بإصابة عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين في منطقة جنوبي لبنان.

وذكرت المصادر، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن 8 ضباط وجنود إسرائيليين، من بينهم قائد اللواء المدرع 401، أصيبوا نتيجة انفجار طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان خلال عملية ميدانية.

وأضافت المصادر أن قائد اللواء 401 الذي تعرّض لإصابة وُصفت بالخطيرة، تم تعيينه في منصبه عقب مقتل قائده السابق خلال المعارك في شمال قطاع غزة.

كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن من بين المصابين ضابط برتبة مقدم، إضافة إلى جندي آخر على الأقل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول حالتهم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الأراضي اللبنانية، مع استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 17 أبريل/نيسان 2026، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي بلغت 3073 شهيداً و9362 جريحاً، جراء التصعيد العسكري المتواصل.