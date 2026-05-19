الاحتلال يُبعد المرابطة نفيسة خويص عن المسجد الأقصى

في سياق متصل، أصدرت مخابرات الاحتلال في القدس قراراً بإبعاد المرابطة المقدسية نفيسة خويص عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، عقب اعتقالها والتحقيق معها، على أن يكون القرار قابلاً للتمديد لفترات أطول قد تصل إلى ستة أشهر.

وتُعد خويص من أبرز المرابطات في المسجد الأقصى، إذ تواجه منذ سنوات سياسة استهداف ممنهجة تشمل الاعتقال المتكرر والإبعاد القسري، بسبب دورها في الرباط والتصدي لاقتحامات المستوطنين داخل المسجد.

ورغم قرارات الإبعاد، تواصل خويص التواجد بشكل شبه يومي عند أبواب الأقصى وأداء الصلوات إلى جانب مرابطين مبعدين آخرين، في إطار حالة مواجهة شعبية مستمرة لسياسات الاحتلال في المسجد.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وتزايد محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، ضمن مسار تهويدي يستهدف تغيير الواقع القائم في المسجد المبارك.