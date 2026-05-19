شبكة المنظمات الأهلية في غزة تنتخب لجنة تنسيقية جديدة من 9 أعضاء

أجرت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، انتخابات لاختيار مجلس إدارتها للدورة الجديدة، وذلك في مقرها بمدينة غزة، بمشاركة 52 مؤسسة استوفت الشروط القانونية.

وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة متخصصة ومتفق عليها بين مختلف المؤسسات، فيما تنافس 13 مرشحاً يمثلون مؤسساتهم على عضوية المجلس المكوّن من 9 أعضاء.

وأسفرت النتائج عن فوز كل من: رأفت المجدلاوي عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية، حسين مرتجى عن مجموعة غزة للثقافة، سعد زيادة عن اتحاد لجان العمل الزراعي، ريم فرينة عن جمعية عايشة، آمال صيام عن مركز شؤون المرأة، فادي عابد عن جمعية أطفالنا للصم، محسن أبو رمضان عن جمعية حيدر عبد الشافي، تيسير محيسن عن الإغاثة الزراعية، وأسماء الحسنات عن جمعية النجدة.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لتوزيع المناصب داخل اللجنة التنسيقية الجديدة.

وتضم شبكة المنظمات الأهلية عشرات المؤسسات العاملة في مختلف المجالات المجتمعية، وتقدم خدمات إغاثية وتنموية وصحية وتعليمية وحقوقية لفئات المجتمع كافة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 31 شهراً، واصلت الشبكة دورها في تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الصعبة، وإبراز آثار العدوان، إلى جانب العمل مع المؤسسات الدولية والأممية لتوفير الدعم الإغاثي للمتضررين.

وتأمل الشبكة أن تسهم اللجنة التنسيقية الجديدة في تعزيز وتطوير العمل الأهلي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة.