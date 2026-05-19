الثوابتة: تراجع حاد في إدخال المساعدات إلى غزة

أفاد د. إسماعيل إبراهيم الثوابتة بوجود تراجع حاد وخطير في أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية التي يُسمح بدخولها إلى قطاع غزة، نتيجة استمرار إجراءات التضييق التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، بما يعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع.

ووفقاً للمعطيات الموثقة، ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، سمح الاحتلال بإدخال 48,636 شاحنة فقط من أصل 131,400 شاحنة كان من المفترض دخولها، بنسبة التزام لا تتجاوز 37%، ما يعني حرمان القطاع من أكثر من 63% من احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء والإمدادات الإنسانية.

كما تشير البيانات إلى أنه خلال الفترة من بداية مايو 2026 وحتى 18 مايو، دخلت 2,719 شاحنة فقط من أصل 10,800 شاحنة كان مخططاً دخولها، بنسبة التزام لم تتجاوز 25%، وهو ما يعكس تصعيداً في سياسة تقليص المساعدات بشكل متعمد.

وأكدت المعطيات أن هذا التراجع يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستخدم فيها المساعدات الإنسانية كأداة ضغط وابتزاز سياسي، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وما يترتب عليها من تداعيات كارثية على المدنيين في قطاع غزة.

ودعا د. الثوابتة المجتمع الدولي والوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة، وفتح المعابر بشكل دائم ومنتظم، وضمان تدفق آمن وحر للمساعدات الإنسانية، ووقف سياسة التجويع والحصار المفروض على القطاع.