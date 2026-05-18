مستوطنون يصعدون اعتداءاتهم بمناطق عدة بالضفة ويشعلون النيران في رام الله

صعّد المستوطنون مساء اليوم الاثنين، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وأشعلوا النيران في أراضي المزارعين بمحافظة رام الله.

وأظهر مقاطع مصورة إضرام المستوطنين النيران في أراض داخل سهل المغير شمال شرق رام الله.

وفي السياق، سرق مستوطنون مساء اليوم الاثنين، مركبة قرب بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين استولوا على مركبة تعود للمواطن محمد مصطفى أبو طالب من عصيرة الشمالية، وذلك على الطريق الواصل بين بلدتي عصيرة الشمالية وياصيد.

في غضون ذلك، نصب مستوطنون "كرفانات" إضافية في منطقة "قماص" الواقعة بين قرية أوصرين، وبلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أضافوا "كرفانات" جديدة في المنطقة، التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى بؤرة استيطانية، وتشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين.