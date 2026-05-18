أنصار الله: جريمة اغتيال الحداد ما زادتنا إلا إصراراً على مواصلة المقاومة

أدان قائد حركة أنصار الله اليمنية في بيان له الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق القائد العسكري لكتائب الشهيد عز الدين الحداد، والتي أسفرت عن استشهاده مع زوجته وابنته وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وأكد البيان أن هذه الجريمة الوحشية جزء من سلسلة الجرائم المستمرة التي ينفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وتشمل القتل والحصار والاعتداءات المتكررة وتهويد الأقصى، مستمرة بلا توقف وبشكل ممنهج.

وأشار البيان إلى أن هذه الأعمال العدوانية لا تضعف عزيمة الفلسطينيين، بل تزيد المقاومة قوة وصلابة، وأن تضحيات الشهداء لن تضيع سدى، وأن الشعب الفلسطيني سيستمر في صموده ونضاله حتى تحقيق النصر والكرامة.

وأكدت القيادة موقفها الثابت والمتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ومع الأمة العربية والإسلامية، معتبرة أن دعم قضية فلسطين والوقوف مع أبنائها في مواجهة العدوان واجب أخلاقي ووطني لا يمكن التنازل عنه.

كما جدد البيان الدعوة للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإدانة هذه الجرائم ووقف التصعيد الإسرائيلي المستمر وضمان حماية المدنيين الأبرياء من أي اعتداءات مستقبلية