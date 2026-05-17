منتخب إيران لم يحصل على تأشيرات دخول أمريكا لكأس العالم 2026

أطلق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، تصريحات جديدة بشأن أزمة تأشيرات المنتخب الإيراني قبل 28 يوما على انطلاق كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الملف لم يُحسم حتى الآن، وأن بلاده تنتظر ضمانات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن تاج قوله إن الاتحاد الإيراني سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعًا حاسمًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في محاولة لإنهاء أزمة التأشيرات المرتبطة بدخول البعثة إلى الولايات المتحدة.

وقال تاج إن "لم تصدر أي تأشيرات حتى الآن"، مضيفًا أن الاتحاد الإيراني لم يتلقَّ أي توضيحات رسمية بشأن أسماء الأفراد الذين تمت الموافقة على منحهم التأشيرات، ما يزيد من حالة الغموض قبل المونديال.

وأوضح أن لاعبي المنتخب قد يضطرون إلى التوجه إلى العاصمة التركية أنقرة من أجل إجراءات البصمات الخاصة بالتأشيرات، مشيرًا إلى أن هناك مساعٍ لنقل هذه الإجراءات إلى أنطاليا لتخفيف الضغط اللوجستي وتجنب السفر إلى أنقرة.

وشدد رئيس الاتحاد الإيراني على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو الجهة المسؤولة عن ضمان سير إجراءات المشاركة بسلاسة، قائلًا إن فيفا مطالب بتقديم ضمانات واضحة تتيح لمنتخب إيران السفر إلى الولايات المتحدة وخوض مبارياته والعودة دون عوائق.

وكانت السلطات الكندية رفضت منح مهدي تاج تأشيرة دخول، على خلفية العقوبات المفروضة عليه، ما أضاف بعدًا جديدًا إلى التحديات التي تواجه الوفد الإيراني قبل البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المقرر أن يتواجد المنتخب الإيراني في مدينة توكسون بولاية أريزونا خلال نهائيات كأس العالم، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب نيوزيلندا في مدينة لوس أنجلوس يوم 15 يونيو، ضمن منافسات المجموعة السابعة..