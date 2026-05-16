سلطة الطاقة بغزة تحدد سعر الكيلوواط من المولدات التجارية بـ25 شيكل

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة أن الحد الأقصى لسعر بيع الكيلوواط ساعة للمواطنين من المولدات التجارية يبلغ 25 شيكلًا، وذلك ضمن التحديث الدوري المعتمد حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وأكدت السلطة، في بيان صحفي، أن التسعيرة يتم تحديثها كل أسبوعين وفقًا لأسعار الوقود والزيوت وتكاليف التشغيل والصيانة، بما يضمن تحقيق التوازن بين أصحاب المولدات والمواطنين.

ودعت سلطة الطاقة أصحاب المولدات التجارية إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية والتعليمات المنظمة للخدمة، كما طالبت وسائل الإعلام والنشطاء بتحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها.

وأشارت إلى أنها تستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بالمولدات التجارية عبر وحدة تنظيم الكهرباء والروابط الإلكترونية الرسمية التابعة لها.