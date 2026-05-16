المباحث العامة بغزة تحذر من شركة وهمية تستهدف المواطنين عبر الاستثمار الوهمي

حذرت المباحث العامة، ممثلة بدائرة الجرائم الإلكترونية في قطاع غزة، المواطنين من التعامل مع موقع وشركة تحمل اسم “EDW”، بعد رصد نشاطات وصفتها بالوهمية تهدف إلى الاحتيال وسرقة أموال المواطنين تحت غطاء الاستثمار الإلكتروني.

وقالت الدائرة، في بيان تحذيري، إن الشركة لا تمتلك أي وجود قانوني أو نشاط تجاري حقيقي، وتعتمد على أساليب “التسويق الهرمي” عبر استقطاب مشتركين جدد مقابل تحقيق أرباح وهمية.

وأضاف البيان أن القائمين على الشركة يستخدمون أرقامًا دولية وهمية ودومينات تخفي بيانات المالكين الحقيقيين، مؤكدًا أن جميع عمليات البيع والشراء والإعلانات المرتبطة بها “غير حقيقية”.

وأشارت الدائرة إلى أن الشركة تستهدف سكان قطاع غزة بشكل مباشر، وتعتمد على الإيداع والسحب بعملة الشيكل، كما طلبت من بعض المواطنين استخراج شرائح اتصال بأسمائهم الشخصية لاستخدامها في عمليات قد تُورطهم قانونيًا.

ودعت المباحث العامة كل من تعامل مع الشركة تحت مسميات مثل “مساعد مالي” أو “وكيل إقليمي” إلى مراجعة أقرب مكتب للمباحث العامة، مؤكدة أن الإبلاغ المبكر يساهم في حماية المواطنين ومكافحة الجرائم الإلكترونية.